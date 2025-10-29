Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Transporter-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Großheide - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein unbekannter Transporter-Fahrer ist am vergangenen Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Der Unbekannte wartete gegen 10.30 Uhr vor der Ampelanlage Georgsfelder Weg Weg / Auricher Straße und setzte sein Fahrzeug plötzlich zurück. Beim Rückwärtsfahren stieß er mit seinem Transporter gegen einen grauen VW Passat hinter sich und verursachte Sachschaden an der Fahrzeugfront des VW. Er fuhr dann wieder vor und flüchtete von der Örtlichkeit, indem er bei Rotlicht nach rechts auf die Auricher Straße in Richtung Emden davonfuhr. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer eines weißen Kleinwagens, an dem der Transporter beim Abbiegen rechts vorbeigezogen sein soll, sich unter 04941 606215 zu melden.

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Großheide. Gegen 7.35 Uhr fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf der Coldinner Straße von Großheide kommend in Richtung Südarle. In Höhe Zingelweg kamen ihm in einer Kurve mehrere Fahrzeuge entgegen, eines kollidierte mit dem Außenspiegel des BMW. Es entstand Sachschaden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931/9210 entgegen.

