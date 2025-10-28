Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Im Rahmen der "Halloween"-Veranstaltung in Esens kam es am Freitag gegen 23 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Der Vorfall ereignete sich an einem Getränkestand an der Steinstraße, in Höhe der dortigen Fleischerei. Im weiteren Verlauf wurde einer der Männer geschubst, fiel dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich anschließend in Richtung Süderwall. Er wird beschrieben als männlich, Mitte 20 und war zum Zeitpunkt des Vorfalls unverkleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter 04971 926500 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz des Hafengeländes Neuharlingersiel kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen Opel Grandland. Der Wagen wurde am hinteren rechten Kotflügel und am Tankdeckel beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

