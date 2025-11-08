Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Samstagmorgen (08.11.2025) in der Epplestraße. Bei diesem haben sich ein 33-jähriger Mann und eine 48 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Der 33 Jahre alte VW Fahrer befuhr gegen 06.20 Uhr den Zubringer zur B27 aus Richtung Möhringen kommend und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der von der B27 kommenden 33-jährigen Skoda Lenkerin, welche den Kreuzungsbereich nach links in die Epplestraße passieren wollte. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

