PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Samstagmorgen (08.11.2025) in der Epplestraße. Bei diesem haben sich ein 33-jähriger Mann und eine 48 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Der 33 Jahre alte VW Fahrer befuhr gegen 06.20 Uhr den Zubringer zur B27 aus Richtung Möhringen kommend und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der von der B27 kommenden 33-jährigen Skoda Lenkerin, welche den Kreuzungsbereich nach links in die Epplestraße passieren wollte. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 15:59

    POL-S: Mülltonnen und gelbe Säcke in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Ost (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Freitag (07.11.2025) eine Mülltonne und Müllsäcke an der Wagenburgstraße in Brand geraten. Zeugen meldeten gegen 00.45 Uhr eine brennende Mülltonne an der Wagenburgstraße 26 und kurz darauf brennende Müllsäcke auf Höhe der Hausnummer 61. Die alarmierte Feuerwehr löschte den ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:08

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (06.11.2025) in ein Einfamilienhaus an der Wörthstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 14.00 Uhr und 17.50 Uhr die Terassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Präventionstipps So können Sie ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:04

    POL-S: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (06.11.2025) in der Scharrstraße ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Mann war gegen 18.10 Uhr mit seinem Rad auf der Möhringer Landstraße in Richtung Möhringen unterwegs. An der Kreuzung zur Scharrstraße fuhr er weiter geradeaus und stieß mit einem unbekannten Autofahrer zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren