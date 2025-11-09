POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Der Fahrer eines schwarzen Transporters verursachte am Samstagnachmittag (08.11.2025) vermutlich einen Unfall und fuhr anschließend davon. Der Transporter und ein 22-Jähriger Toyotafahrer standen gegen 16.00 Uhr nebeneinander vor der roten Ampel auf der Jahnstraße, Einmündung Waldebene Ost, in Richtung Innenstadt. Beim Anfahren streifte der Transporter den Toyota links hinten und fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Transporter soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz Sprinter handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.
