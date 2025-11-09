PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Transporters verursachte am Samstagnachmittag (08.11.2025) vermutlich einen Unfall und fuhr anschließend davon. Der Transporter und ein 22-Jähriger Toyotafahrer standen gegen 16.00 Uhr nebeneinander vor der roten Ampel auf der Jahnstraße, Einmündung Waldebene Ost, in Richtung Innenstadt. Beim Anfahren streifte der Transporter den Toyota links hinten und fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Transporter soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz Sprinter handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 15:10

    POL-S: Wohnungsbrand

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Eschenauer Straße ist am Samstagnachmittag (08.11.2025) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 11:25 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im Souterrain aus, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 130.000 Euro. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 12:22

    POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Samstagmorgen (08.11.2025) in der Epplestraße. Bei diesem haben sich ein 33-jähriger Mann und eine 48 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Der 33 Jahre alte VW Fahrer befuhr gegen 06.20 Uhr den Zubringer zur B27 aus Richtung Möhringen kommend und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der von der B27 kommenden 33-jährigen Skoda Lenkerin, ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:59

    POL-S: Mülltonnen und gelbe Säcke in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Ost (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Freitag (07.11.2025) eine Mülltonne und Müllsäcke an der Wagenburgstraße in Brand geraten. Zeugen meldeten gegen 00.45 Uhr eine brennende Mülltonne an der Wagenburgstraße 26 und kurz darauf brennende Müllsäcke auf Höhe der Hausnummer 61. Die alarmierte Feuerwehr löschte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren