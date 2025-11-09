PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Überholmanöver überschlagen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Leichtverletzte und zirka 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (08.11.2025) im Rosensteintunnel ereignet hat. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Pragsattel. Im Rosensteintunnel wollte er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit einen 54-Jährigen in seinem Kia rechts überholen. Als der Kiafahrer auf die rechte Fahrspur wechseln wollte stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die Tunnelwand und kippte auf die linke Fahrzeugseite um. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Reinigungsarbeiten musste der Rosensteintunnel in Fahrtrichtung Pragsattel bis um 23.20 Uhr gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:57

    POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Der Fahrer eines schwarzen Transporters verursachte am Samstagnachmittag (08.11.2025) vermutlich einen Unfall und fuhr anschließend davon. Der Transporter und ein 22-Jähriger Toyotafahrer standen gegen 16.00 Uhr nebeneinander vor der roten Ampel auf der Jahnstraße, Einmündung Waldebene Ost, in Richtung Innenstadt. Beim Anfahren streifte der Transporter den Toyota links hinten und fuhr ohne ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 15:10

    POL-S: Wohnungsbrand

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Eschenauer Straße ist am Samstagnachmittag (08.11.2025) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 11:25 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im Souterrain aus, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 130.000 Euro. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 12:22

    POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Samstagmorgen (08.11.2025) in der Epplestraße. Bei diesem haben sich ein 33-jähriger Mann und eine 48 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Der 33 Jahre alte VW Fahrer befuhr gegen 06.20 Uhr den Zubringer zur B27 aus Richtung Möhringen kommend und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der von der B27 kommenden 33-jährigen Skoda Lenkerin, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren