Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Überholmanöver überschlagen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Leichtverletzte und zirka 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (08.11.2025) im Rosensteintunnel ereignet hat. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Pragsattel. Im Rosensteintunnel wollte er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit einen 54-Jährigen in seinem Kia rechts überholen. Als der Kiafahrer auf die rechte Fahrspur wechseln wollte stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die Tunnelwand und kippte auf die linke Fahrzeugseite um. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Reinigungsarbeiten musste der Rosensteintunnel in Fahrtrichtung Pragsattel bis um 23.20 Uhr gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell