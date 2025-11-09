PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher räuberischer Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 29-jähriger Mitarbeiter einer Tankstelle soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.11.2025) im Bereich der Heilbronner Straße von einem 42-Jährigen bedroht worden sein. Gegen 01.30 Uhr betrat ein 42-jähriger Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit die Tankstelle und steckte vier Flaschen Alkohol ein. Nachdem ihn der Mitarbeiter aufforderte, die Waren im Wert von zirka 14 Euro zu bezahlen, soll dieser geäußert habe, dass er ein Messer dabeihabe und flüchtete. Er konnte dann im Rahmen der Fahndung von Polizeibeamten festgenommen werden. Der 42-jährige Serbe wurde am Sonntag (09.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

