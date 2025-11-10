Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Vier Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von zirka 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend (09.11.2025) ereignet hat. Ein 57Jahre alter Mann befuhr mit seinem BMW gegen 17.00 Uhr die Schloßstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung Schloßstraße/Senefelderstraße wollte er offenbar verbotswidrig nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U9. Der 57 Jahre alte Fahrzeuglenker wurde ebenso wie zwei Mitfahrer im Alter von 85 und 21 Jahren und einer Mitfahrerin im Alter von 21 Jahren schwer verletzt. Ein weiterer 23 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

