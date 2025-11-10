PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährige bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (09.11.2025) an der Straße Am Leuzebad eine 14-Jährige sexuell bedrängt. Die 14-jährige Jugendliche saß zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr im Becken eines Stadtbades, als ihr ein unbekannter Mann mehrfach in den Po gekniffen hat. Auf dem Heimweg vertraute sich die Jugendliche ihrem Freund an und sie alarmierten die Polizei. Der Täter ist zirka 20 bis 25 Jahre alt. Er hat ein auffälliges Tattoo am rechten Oberarm und trägt ein Kinn- und Oberlippenbart. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

