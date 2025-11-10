Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Wenden mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Neckartalstraße haben sich am Montagnachmittag (10.11.2025) drei Insassen eines VW Tiguan Verletzungen zugezogen. Ein 37 Jahre alter Mann fuhr gegen 15.40 Uhr mit seinem VW Tiguan die Neckartalstraße von der Rosensteinbrücke kommend in Fahrtrichtung Stuttgart-Münster. Auf Höhe der Einmündung Neckartalstraße / Voltastraße wendete der 37-jährige Fahrer verbotswidrig mit seinem Fahrzeug, um so anschließend wieder in Fahrtrichtung Rosensteinbrücke fahren zu können. Beim Überfahren der Gleise stieß der VW mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammen, die ebenfalls in Richtung Stuttgart-Münster unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer schwer verletzt. Die 22-jährige Beifahrerin sowie ein im Pkw befindliches Kleinkind zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Insassen und brachten sie in Krankenhäuser. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Neckartalstraße bis gegen 17.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

