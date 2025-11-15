Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Missglückter Überholvorgang und Fahrerflucht

Niderrau (ots)

Bereits am gestrigen Freitag kam es auf der Bundesstraße 521 zwischen den Ortsteilen Eichen und Heldenbergen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Kurz nach 19.00 Uhr überholte ein 50-jähriger Mercedesfahrer aus Nidderau einen dunklen Pkw BMW der 3er- oder 5er-Reihe. Nachdem er sich vor dem BMW eingeordnet hatte, stieß er gegen das Fahrzeugheck eines vor ihm fahrenden VW Golf. Die beiden Insassen des VW Golf wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Fahrer des BMW entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die B 521 war von 20.00 Uhr bis 21.10 Uhr vollgesperrt.

Das Fahrerverhalten des BMW-Fahrers während des Überholvorgangs ist Bestandteil der laufenden Unfallermittlungen.

Die Polizeistation Langenselbold bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.

Offenbach am Main, 15.11.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

