POL-SE: Pinneberg/Hamburg/Hessen - Bekämpfung des illegalen Glücksspiels - Polizei und Staatsanwaltschaft vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse

Pinneberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft Itzehoe, des Finanzamtes für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eingerichtete Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (KE OK), die Staatsanwaltschaft Itzehoe, das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung -, die Kriminalinspektion und das Polizeirevier Pinneberg sowie weitere Kräfte der Landespolizei haben am 10. Mai 2025 gemeinsam Durchsuchungsbeschlüsse für zahlreiche Gaststätten und mehrere Wohnungen unter anderem in Pinneberg, Hamburg und Hessen vollstreckt, die im Zusammenhang mit dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen durch das Aufstellen von Spielautomaten stehen. Ferner hat das Ordnungsamt der Stadt Pinneberg weitere Lokalitäten kontrolliert, wobei durch die Landespolizei Amtshilfe geleistet worden ist.

An den Maßnahmen waren über 300 Polizeibeamte des Landes Schleswig-Holstein und eine Vielzahl von Polizeibeamten der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Hessens beteiligt.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten unter anderem mehr als 50 Spielautomaten und Beweismittel in Form von Wertgegenständen, insbesondere hochwertige Kraftfahrzeuge und Bargeld, sowie elektronischen Speichermedien sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden müssen. Ferner sind Hypotheken zur Sicherung der Vermögensabschöpfung bezüglich mehrerer Grundstücke in Grundbücher eingetragen worden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben.

