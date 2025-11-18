PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Montag (17.11.2025) gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Industriestraße in Maichingen. Ein 44-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Industriestraße in Richtung Stadtmitte und bog an der Kreuzung nach links auf die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Sindelfingen ab. Zeitgleich querte ein 64-jähriger Fußgänger die Stuttgarter Straße in Richtung Industriestraße. Auf der Fahrbahn kam es dann zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Mercedes. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

