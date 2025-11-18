PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (17.11.2025) kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße in Renningen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen dort geparkten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

