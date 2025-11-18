PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 36-jährige BMW-Fahrerin alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 63.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag (17.11.2025) kurz nach 19.00 Uhr in der Mühlhäuser Straße in Kornwestheim ereignete. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen befuhr eine 36 Jahre alte BMW-Fahrerin die Mühlhäuser Straße von der Theodor-Heuss-Straße kommend. Vermutlich war sie aufgrund Alkoholeinflusses nicht in der Lage ihr Fahrzeug sicher zu führen, so dass sie zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi stieß. Dieser drehte sich durch den Aufprall um die eigene Achse und wurde auf den rechtsseitig verlaufenden Gehweg geschoben. Dort prallte der Audi gegen einen Baum sowie einen Peugeot und einen Ford, die ebenfalls am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Im Laufe der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Kornwestheim Atemalkoholgeruch bei der 36-Jährigen fest. In der Folge führte sie einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis belief sich auf knapp zwei Promille. Aufgrund dessen wurde der Führerschein der 36-Jährigen beschlagnahmt und sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Neben diesem Unfall ermittelt die Polizei außerdem gegen die 36-Jährige, da sie wenige Stunden zuvor ebenfalls in der Mühlhäuser Straße, an einer anderen Stelle, in eine Unfallflucht verwickelt gewesen sein soll. Auch in diesem Fall soll sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW gefahren sein. Bei diesem Unfall ist ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

