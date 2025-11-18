PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Brems- und Gaspedal verwechselt - rund 50.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 64 Jahre alter VW-Lenker war am Montag (17.11.2025), gegen 11.00 Uhr in der Gschnaidtstraße in Korntal unterwegs, als er mutmaßlich Brems- und Gaspedal seines Fahrzeugs miteinander verwechselte. Zunächst streifte der 64-Jähirge mit dem VW den Außenspiegel eines geparkten Skoda. Vermutlich durch eine Gegenlenkbewegung kollidierte er anschließend mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Mitsubishi. Schließlich drehte sich der VW des 64-Jährigen um 90 Grad, touchierte einen Gartenzahn und kam zum Stehen.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:49

    POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Vollsperrung nach Unfall am Montagmorgen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Stuttgart-Flughafen/Messe musste die Bundesautobahn 8 am Montag (17.11.2025) für etwa 50 Minuten voll gesperrt werden, nachdem sich dort gegen 5.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein 27 Jahre alter BMW-Lenker war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München unterwegs, als er aus ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:21

    POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: 62-jähriger Pkw-Lenker gerät in Gegenverkehr

    Ludwigsburg (ots) - Wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Ditzingen seit Montag (17.11.2025) gegen einen 62 Jahre alten Mann. Der 62-Jährige soll gegen 20.10 Uhr mit einem Ford vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rutesheimer Straße in Heimerdingen losgefahren sein. Auf der darauffolgenden Fahrt über die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:31

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Farbschmierereien in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (16.11.2025) 19:45 Uhr und Montag (17.11.2025) 10:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter an drei Wohngebäuden in der Bahnhofstraße in Bissingen Gartenzäune und Mauern mit blauer Farbe großflächig besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren