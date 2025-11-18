Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Brems- und Gaspedal verwechselt - rund 50.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 64 Jahre alter VW-Lenker war am Montag (17.11.2025), gegen 11.00 Uhr in der Gschnaidtstraße in Korntal unterwegs, als er mutmaßlich Brems- und Gaspedal seines Fahrzeugs miteinander verwechselte. Zunächst streifte der 64-Jähirge mit dem VW den Außenspiegel eines geparkten Skoda. Vermutlich durch eine Gegenlenkbewegung kollidierte er anschließend mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Mitsubishi. Schließlich drehte sich der VW des 64-Jährigen um 90 Grad, touchierte einen Gartenzahn und kam zum Stehen.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

