Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: 62-jähriger Pkw-Lenker gerät in Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Ditzingen seit Montag (17.11.2025) gegen einen 62 Jahre alten Mann.

Der 62-Jährige soll gegen 20.10 Uhr mit einem Ford vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rutesheimer Straße in Heimerdingen losgefahren sein. Auf der darauffolgenden Fahrt über die Kreisstraße 1653 nach Rutesheim soll der 62-Jährige mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und eine Leitplanke touchiert haben. Zeugenangaben zufolge sollen dabei zwei Pkw-Lenker gefährdet worden sein, die dem Ford-Fahrer zwischen Heimerdingen und Rutesheim entgegenkamen.

Der Mann konnte schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da er nicht in der Lage schien, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Das Polizeirevier Ditzingen sucht nun Zeugen sowie etwaige Geschädigte, insbesondere die beiden Pkw-Lenker, die dem 62-Jährigen entgegengekommen und mutmaßlich durch dessen Fahrverhalten gefährdet worden waren. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07156 4352-0 sowie die E-Mail-Adresse ditzingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

