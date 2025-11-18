PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Farbschmierereien in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (16.11.2025) 19:45 Uhr und Montag (17.11.2025) 10:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter an drei Wohngebäuden in der Bahnhofstraße in Bissingen Gartenzäune und Mauern mit blauer Farbe großflächig besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

