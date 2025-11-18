POL-LB: Pleidelsheim: Zeugen nach Einbruch in Aussegnungshalle gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Samstag (15.11.2025) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Liebenaustraße in Waldenbuch geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen ...

