Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Zeugen nach Einbruch in Aussegnungshalle gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (16.11.2025) 18:00 Uhr und Montag (17.11.2025) 07:15 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf dem Friedhof in Pleidelsheim ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen eine Tür zur Aussegnungshalle auf und entwendeten zwei Opferkassen mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

