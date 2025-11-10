Polizei Gütersloh

POL-GT: Reihenhauseinbrecher auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen informierten Samstagabend (08.11., 20.35 Uhr) die Polizei über einen auf frischer Tat gestellten Einbrecher am Schlothageweg.

Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Einbrecher an dem Abend über ein Kellerfenster in das Reihenhaus gelangt sind. Anschließend durchsuchten die die Räumlichkeiten.

Zeugen bemerkten die Einbrecher in dem Haus. Als einer der Täter versuchte zu flüchten, hielten sie den Mann fest. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus Gütersloh. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen flüchtete der zweite Mann unerkannt durch ein Fenster im ersten Obergeschoss.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch und insbesondere zu dem noch flüchtigen Täter machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell