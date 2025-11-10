POL-GT: Einbrecher flüchtet vor Hausbewohner
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (FK) - Sonntagabend (09.11.) rechnete ein Einbrecher offenbar nicht mit der Anwesenheit eines Hausbewohners am Prozessionsweg. Als der Unbekannte versuchte eine Glasscheibe zu zerschlagen, wurde der Bewohner auf den Einbruch aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
