Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm, K1671: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (17.11.2025) gegen 22:10 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Fritz-Lieken-Straße zur K1671 in Tamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 59-Jährige Fahrer eines VW Polos befuhr die Fritz-Lieken-Straße und wollte auf die K1671 nach links einbiegen in Fahrtrichtung B27. Die 22-Jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz C-Klasse befuhr die K1671 von der B27 kommend in Fahrtrichtung Tamm. Der Fahrer des Volkswagens missachtete die Vorfahrt der Mercedes Fahrerin im Einmündungsbereich und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes wird in Folge des Zusammenstoßes gegen eine Laterne und eine Ampel abgewiesen, welche beschädigt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt circa 50.000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die K1671 in Fahrtrichtung B27 war für die Unfallaufnahme und die Arbeiten an den Verkehrseinrichtungen für circa eine Stunde gesperrt.

