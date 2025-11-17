Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit drei verletzten Personen und 55.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen sowie rund 55.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (15.11.2025) gegen 21:50 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen ereignet hat. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker geriet aus bislang unbekannter Ursache zunächst gegen einen Bordstein und infolgedessen gegen einen Stahlträger des Parkhauses, worauf der Mercedes rückwärts gegen einen weiteren Stahlträger abgewiesen wurde. Sowohl der 19-jährige als auch seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Schaden an den Stahlträgern wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

