Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, war ein 43 Jahre alter Sattelzug-Lenker am Montag (17.11.2025) gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) zwischen Renningen und Magstadt Nord in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 43-Jährige befuhr die B464 aus Richtung Renningen kommend in Fahrtrichtung Magstadt. Auf Höhe eines baulichen Fahrbahnteilers war der Sattelzug-Lenker vermutlich der irrigen Meinung, dass er der linken Spur folgen müsse. In der Folge wechselte er auf die Gegenfahrbahn. Währenddessen befuhren eine 55-jährige VW-Lenkerin sowie ein 45-jähriger Ford-Lenker die Fahrbahn in Fahrtrichtung Renningen. Die VW-Lenkerin erkannte den entgegenkommenden Sattelzug und konnte ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Sattelzug touchierte hierauf die linke Fahrzeugseite des VW. Der dahinterfahrende Ford-Lenker kollidiert nahezu frontal mit dem Sattelzug. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 53.000 Euro. Die B464 musste bis etwa 11:00 Uhr, zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie um Reinigungsarbeiten durchführen zu können, wiederholt voll gesperrt werden. Als sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,1 Promille ergab. Der Sattelzug-Lenker musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
