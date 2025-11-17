Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: mehrere Einbrüche über das Wochenende

Ludwigsburg (ots)

Auch am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei im Landkreis Ludwigsburg erneut zahlreiche Einbrüche. Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher selbst kurze Abwesenheiten von Anwohnern, um Fenster oder Türen aufzubrechen und in Wohnungen sowie Häuser einzudringen.

So versuchten noch unbekannte Täter am Samstag (15.11.2025) zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Erdmannhausen einzubrechen. Mit schwarzer Farbe besprühten die Täter zunächst einen Bewegungsmelder am Wohnhaus und machten sich dann auf der Gebäuderückseite an einer Terrassentüre zu schaffen. Nachdem es ihnen hierbei nicht gelang diese zu öffnen, versuchten sie sich an einer zweiten Türe. Diese brachen die Täter unter massiver Gewalteinwirkung auf, wurden aber mutmaßlich durch eine automatische Beleuchtung im Wohnhaus aufgeschreckt, weshalb sie flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Mutmaßlich dieselben Täter brachen am gleichen Tag zwischen 12:45 Uhr und 18:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Schertlinstraße im Freiberger Ortsteil Beihingen ein. Auch hier hebelten sie eine Terassentüren auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Nachdem sie mehrere Zimmer durchsuchten, entwendeten sie eine Vielzahl an vorgefundenen Uhren. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Auch im Platanenweg in Markgröningen schlugen noch unbekannte Täter zwischen Freitag (14.11.2025) 10:00 Uhr und Sonntag (16.11.2025) 15:00 Uhr zu. Nachdem die Täter ein Fenster eines Wohnhauses versuchten aufzuhebeln, schlugen sie es im Anschluss ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie die Wohnräume und fanden Schmuck vor, den sie entwendeten. Der Wert des Diebsgutes dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, der entstandenen Sachschaden ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Markgröningen bitte Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Zwischen Samstag (15.11.2025) 12:00 Uhr und Sonntag (16.11.2025) 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter über eine aufgehebelte Kellertüre in ein Wohnhaus im Amselweg in Gerlingen ein. Nachdem die Täter einen Tresor vorfanden, öffneten sie diesen und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Polizeiposten Gerlingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell