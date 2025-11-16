Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall durch Fahrunsicherheit

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, kurz vor 10:00 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Fahrer eines Volvo aus einer Tiefgarage in der Riegeläckerstraße und prallte mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen gegenüberliegenden Gartenzaun. Anschließend setzte der Unfallfahrer seine Fahrt unbeeindruckt über die Künzenstraße in Richtung Hauptstraße fort. Nachdem er hier Schwierigkeiten mit der Bedienung von Gas und Kupplung bekam, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen, einem Ford eines 59-jährigen Leonbergers, sowie einem Hyundai einer 62-jährigen Leonbergerin. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 21.000 EUR, der Unfallfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

