Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Frontalzusammenstoß fordert zwei schwer verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025) kam es gegen 16:10 Uhr auf der Kreisstraße 1075 (K 1075) bei Deckenpfronn zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 77-jährige Mercedes-Lenkerin war auf der K 1075 aus Richtung Gärtringen kommend in Richtung Gültlingen unterwegs, als sie in Höhe einer Sportanlage aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie frontal mit dem Mercedes einer 18 Jahre alten Frau, die von Gültlingen kommend in Richtung Gärtringen fuhr. Die 18-Jährige wurde bei der Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sowohl die 77-Jährige als auch die 18-Jährige erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis etwa 20:00 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

