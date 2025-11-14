POL-LB: BAB 81/Gerlingen: Unfallflucht nach Spurwechsel -Korrektur-
Ludwigsburg (ots)
Bei der am 14.11.2025 um 11:35 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6158514) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es handelt sich nicht um zwei, sondern um eine verletzte Person, die 64-jährige Beifahrerin des Mercedes. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell