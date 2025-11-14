PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: weiterer Einbruchsversuch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter machten sich zwischen Donnerstag (13.11.2025) 17:15 Uhr und Freitag (14.11.2025) 07:15 Uhr an einem Kindergarten im Hudelweg in Kleinsachsenheim zu schaffen. Mindestens zwei Fenstern des Kindergartens hebelten die Täter auf. Ob sie anschließend in die Innenräume des Kindergartens gelangten oder zuvor schon flüchteten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, wenden sich bitte an den Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

Mutmaßlich dieselben Täter suchten bereits von Sonntag (09.11.2025) auf Montag (10.11.2025) zwei Kindergärten in Freudental und in Sachsenheim-Hohenhaslach heim (wir berichteten am 11.11.2025 um 10:01 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6155817).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

