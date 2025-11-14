PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Drei Fahrgäste bei Verkehrsunfallflucht in Linienbus leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Dienstag (11.11.2025) ereignete sich gegen 10:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg, die drei leichtverletzte Personen zur Folge hatte. Ein 60-jähriger Linienbus-Lenker war auf der Hindenburgstraße von der Stuttgarter Straße kommend in Richtung Jägerhofallee unterwegs. In Höhe der der Einmündung Fasanenstraße überquerte eine bislang unbekannte Fußgängerin von links kommend die Hindenburgstraße. Sie soll hinter einem vorbeifahrenden Lkw unvermittelt auf die Fahrspur des Linienbusses getreten sein. Der 60-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern. Hierbei stürzten mehrere Fahrgäste. Drei Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte eine 42 Jahre alte Frau und einen 91 Jahre alten Mann in ein Krankenhaus und versorgte weiterhin ein 79 Jahre alte Frau an der Unfallstelle. Die unbekannte Frau setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

