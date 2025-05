Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeibekannter Drogendealer nach Festnahme in Kassel in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte:

Zivilfahnder der OE City der Kasseler Polizei führten am Mittwoch gemeinsam mit Beamten der Direktion Bereitschaftspolizei Nord Kontrollen an Kriminalitätsbrennpunkten in der Kasseler Innenstadt durch. Dabei konnten sie am Nachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Der 27-jährige marokkanische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 14:40 Uhr hatten die Ermittler am Lutherplatz ein Drogengeschäft beobachtet und kurz darauf den polizeibekannten Verkäufer gestellt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten dann 28 verkaufsfertige Plomben Kokain sowie einen geringen Geldbetrag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde der 27-Jährige noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

