Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen

Waldenbuch: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (16.11.2025) gegen 02:25 Uhr machten sich Einbrecher an einem Ladengeschäft in der Heilbergstraße in Oberjettingen zu schaffen. Die noch unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so in ein Büro des Ladens. Nachdem sie hier einen Tresor vorfanden, versuchten sie diesen unter massivem Werkzeugeinsatz zu öffnen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, die mutmaßlich bei der Tatbegehung gestört wurden und flüchteten. Ein Anwohner nahm Geräusche war und verständigte umgehend die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte fahndeten nach den Tätern ohne Erfolg. Ob die Täter Beute machten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich unter Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei.

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (13.11.2025) und Sonntag (16.11.2025) in ein Wohnhaus in der Straße "Hintere Weinberge" in Waldenbuch ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Innere des Gebäudes. Hier fanden die Unbekannten hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro vor und entwendeten diesen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt steht noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, melden sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

