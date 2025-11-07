Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Achtung Betrugsmasche - Diebin gibt sich als Mitarbeiterin einer Wohnungsgesellschaft aus und stiehlt 7000 Euro von Teterower Rentnerin

Teterow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 88-jährige Teterowerin nach vorliegenden Angaben Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden ist. Am zurückligenden 05.11.2025 hätte eine vermeintliche Mitarbeiterin ihrer Wohnungsgesellschaft an der Tür geklingelt, um Zählerstände in der Wohnung abzulesen. Die arglose Rentnerin gewährte der Dame Zutritt zur Wohnung. Nach Abschluss der mutmaßlichen Überprüfung hätte die unbekannte Frau jedoch fluchtartig die Wohnung verlassen. Erst am heutigen Tag habe die Geschädigte das Fehlen einer in einem Schrank deponierten Geldkassette festgestellt. Wie die Frau mitteilte, beläuft sich der Stehlschaden auf mindestens 7.000 Euro. Die bislang unbekannte Tatverdächtige soll laut Aussage der Geschädigten ein scheinbares Alter zwischen 25 und 30 Jahren gehabt haben und sei circa 1,60m groß gewesen. Zudem hätte sie ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und nur gebrochen Deutsch gesprochen.

