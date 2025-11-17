Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag (13.11.2025) zwischen 6.45 Uhr und 14.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Paul-Bühler-Straße geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell