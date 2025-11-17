Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unbekannte erpresst Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Eine 77-Jährige fuhr am Samstag (15.11.2025), gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw die Großbottwarer Straße in Oberstenfeld entlang, als ihr eine auf dem Gehweg liegende Frau auffiel. In der Annahme, die Frau könnte Hilfe benötigen, stoppte die Senioren ihr Fahrzeug und stieg aus. Daraufhin soll die Unbekannte aufgesprungen sein und auf der Rückbank des Pkw Platz genommen haben. Die 77-Jährige setzte sich ihrerseits wieder auf den Fahrersitz und wurde sogleich von der Unbekannten unter Androhung von Gewalt dazu erpresst, zehn Euro in bar auszuhändigen. Zudem soll die Täterin der Frau gegen den Kopf geschlagen und einen Mistelzweig in den Fußraum geworfen haben. Die 77-Jährige fuhr daraufhin zunächst zu einer Bankfiliale, um das Geld abzuheben und anschließend zu einem Supermarkt in der Lichtenberger Straße. Dort trennten sich die Wege der beiden.

Bei der Täterin soll es sich um eine 25 bis 30 Jahre alte, 165 bis 170 cm große Frau gehandelt haben. Sie soll dunkelbraunes Haar haben, das sie zur Tatzeit zu einem Zopf zusammengebunden trug. Bekleidet war die Frau mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarzen Jeanshose und schwarzen Schuhen mit weißem Absatz.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Ebenfalls am Samstag (15.11.2025) waren gegen 12.45 Uhr in der Schillerstraße in Oberstenfeld zwei Männer aufgefallen, die an Haustüren geklingelt und Mistelzweige zum Verkauf angeboten haben sollen. Die beiden Männer konnten in der Folge einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Ermittlungen zu einem möglichen Zusammenhang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell