Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hund eingefangen und an Besitzerin übergeben

Speyer (ots)

Gegen 6:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Speyer am 16.06.2025 ein herrenloser Hund im Bereich der Iggelheimer Straße mitgeteilt. Die Polizisten verfolgten das verängstigte Tier fußläufig durch ein angrenzendes Waldgebiet und konnten den Hund letztlich in der Nähe des Waldgasthofes Ganerb einfangen. Da zunächst kein Halter ermittelt werden konnte wurde das Tier an die Feuerwehr Speyer übergeben. Letztlich meldete sich die Halterin telefonisch auf der Dienststelle. Diese wurde an die Feuerwehr verwiesen.

