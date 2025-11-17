Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (16.11.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr in der Tübinger Straße in Böblingen ein Unfall zwischen einem 33 Jahre alten Fahrradfahrer und einem 22-jährigen Toyota-Lenker. Der 33-Jährige war zunächst auf dem Radweg der Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Fahrtrichtung Böblingen unterwegs. An der Einmündung zur Freiburger Allee überquerte der Radfahrer die Tübinger Straße an einer Ampel, vermutlich ohne diese zu betätigen. Mutmaßlich übersah der 33-Jährige den Toyota-Lenker, der auf der Tübinger Straße ebenfalls in Richtung Böblingen unterwegs war. Der 22-Jährige versuchte noch, nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Toyota, an dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

