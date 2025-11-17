Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Samstag (15.11.2025) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Liebenaustraße in Waldenbuch geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

