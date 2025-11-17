PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Samstag (15.11.2025) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Liebenaustraße in Waldenbuch geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:34

    POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit drei verletzten Personen und 55.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Drei leicht verletzte Personen sowie rund 55.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (15.11.2025) gegen 21:50 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen ereignet hat. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker geriet aus bislang unbekannter Ursache zunächst gegen einen Bordstein ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:32

    POL-LB: Böblingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (16.11.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr in der Tübinger Straße in Böblingen ein Unfall zwischen einem 33 Jahre alten Fahrradfahrer und einem 22-jährigen Toyota-Lenker. Der 33-Jährige war zunächst auf dem Radweg der Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Fahrtrichtung Böblingen unterwegs. An der Einmündung zur Freiburger Allee überquerte der Radfahrer die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:31

    POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, war ein 43 Jahre alter Sattelzug-Lenker am Montag (17.11.2025) gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) zwischen Renningen und Magstadt Nord in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 43-Jährige befuhr die B464 aus Richtung Renningen kommend in Fahrtrichtung Magstadt. Auf Höhe eines baulichen Fahrbahnteilers war der Sattelzug-Lenker ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren