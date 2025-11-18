Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hatten es am Montag (17.11.2025) zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf einen Hyundai-Transporter abgesehen, der auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen abgestellt war. Die Täter öffneten den Hyundai auf bislang unbekannte Weise und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Polizeiposten Remseck am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

