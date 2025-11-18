Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Sonntag (16.11.2025), 18:00 Uhr und Montag (17.11.2025), 06:00 Uhr in der Breslauer Straße in Aldingen einen geparkten Audi und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte den geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

