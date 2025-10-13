Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Unbekannte brachen Fahrzeuge auf - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn/Alfter (ots)

Nach mehreren Autoaufbrüchen in Alfter am Wochenende (11./12.10.2025) ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Nach dem derzeitigen Sachstand machten sich noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (11.10.2025), 08:00 Uhr, und Sonntagvormittag (12.10.2025), 10:50 Uhr, in den Straßenzügen Am Domplatz, Auf dem Hügel und Landgraben sowie auf dem Buchholzweg, dem Herseler Weg und in der Steinergasse an insgesamt acht geparkten Fahrzeugen zu schaffen.

In der überwiegenden Anzahl der Fälle warfen die Täter eine Seitenscheibe der Autos ein. Aus einigen Fahrzeugen entwendeten sie Innenausbauten, wie Airbags oder Tachometer. Zum Teil stahlen sie auch im Innenraum vorgefundene Wertsachen. In zwei Fällen wurde nach derzeitigen Kenntnissen nichts entwendet.

Das Kriminalkommissariat 16 übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Fällen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell