PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Täter täuscht Notlage vor und ergaunert Bargeld - Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Bonn (ots)

Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Sonntagnachmittag (12.10.2025) Bargeld von einer hilfsbereiten Passantin.

Der englischsprachige Mann bat die junge Frau gegen 17:10 Uhr am Bertha-von-Suttner-Platz um Hilfe. Er gab an, ausgeraubt worden zu sein und ohne Bargeld und Bankkarte keine Möglichkeit zu haben, seine Heimreise zu finanzieren. Er bot der Frau an, ihr mittels seines Mobiltelefons Geld auf ihr Konto zu überweisen, damit sie diesen Betrag an einem Geldautomaten abholen und ihm aushändigen könne.

Der Passantin willigte ein, hob Bargeld ab und übergab es dem Mann. Zu einem Geldeingang auf dem Konto der Frau kam es jedoch nicht.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

   - 20 bis 30 Jahre alt
   - 175 bis 185 cm groß und schlank
   - Bart
   - bekleidet mit dunkler Kappe, dunkler Oberbekleidung und 
     schwarzer Jeans

Das Kriminalkommissariat 24 übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Betrug.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bonner Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und rät:

   - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von fremden Personen angesprochen
     und um Bargeld gebeten werden. Besonders bei Angeboten, Geld 
     vorab auf Ihr Konto zu überweisen, sollten Sie misstrauisch 
     sein. Solche Situationen sind oft Teil einer Betrugsmasche.
   - Hinterfragen Sie die Schilderungen von Notlagen. Lassen Sie sich
     nicht unter Druck setzen, auch wenn die Geschichte glaubwürdig 
     erscheint. Betrüger nutzen oft emotionale Manipulation, um Ihre 
     Hilfsbereitschaft auszunutzen.
   - Wenn der Verdacht aufkommt, dass sie betrogen worden sind, 
     wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:35

    POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bornheim

    Bonn (ots) - Am kommenden Donnerstag, den 16. Oktober 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in Bornheim ein. Das Polizei-Mobil steht am "BAUHAUS" in Bornheim von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:54

    POL-BN: Bonn-Mehlem: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bonn (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Mehlem am späten Sonntagabend (12.10.2025) wurde ein 74-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 23:50 Uhr, war der Mann mit seinem PKW auf der Mainzer Straße (Bundesstraße 9) in Fahrtrichtung Bonn-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Zufahrt zu einer Tankstelle kam der 74-Jährige mit seinem Fahrzeug aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren