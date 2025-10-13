Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Täter täuscht Notlage vor und ergaunert Bargeld - Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Bonn (ots)

Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Sonntagnachmittag (12.10.2025) Bargeld von einer hilfsbereiten Passantin.

Der englischsprachige Mann bat die junge Frau gegen 17:10 Uhr am Bertha-von-Suttner-Platz um Hilfe. Er gab an, ausgeraubt worden zu sein und ohne Bargeld und Bankkarte keine Möglichkeit zu haben, seine Heimreise zu finanzieren. Er bot der Frau an, ihr mittels seines Mobiltelefons Geld auf ihr Konto zu überweisen, damit sie diesen Betrag an einem Geldautomaten abholen und ihm aushändigen könne.

Der Passantin willigte ein, hob Bargeld ab und übergab es dem Mann. Zu einem Geldeingang auf dem Konto der Frau kam es jedoch nicht.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- 20 bis 30 Jahre alt - 175 bis 185 cm groß und schlank - Bart - bekleidet mit dunkler Kappe, dunkler Oberbekleidung und schwarzer Jeans

Das Kriminalkommissariat 24 übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Betrug.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bonner Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und um Bargeld gebeten werden. Besonders bei Angeboten, Geld vorab auf Ihr Konto zu überweisen, sollten Sie misstrauisch sein. Solche Situationen sind oft Teil einer Betrugsmasche.

- Hinterfragen Sie die Schilderungen von Notlagen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch wenn die Geschichte glaubwürdig erscheint. Betrüger nutzen oft emotionale Manipulation, um Ihre Hilfsbereitschaft auszunutzen.

- Wenn der Verdacht aufkommt, dass sie betrogen worden sind, wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell