POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung an PKW
Ludwigsburg (ots)
Am Montag (17.11.2025) zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Schiltacher Straße in Böblingen geparkten Mazda. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand nahezu die gesamte Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirca 2.500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
