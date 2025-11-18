POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter hatten es am Montag (17.11.2025) zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf einen Hyundai-Transporter abgesehen, der auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen abgestellt war. Die Täter öffneten den Hyundai auf bislang unbekannte Weise und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. ...

