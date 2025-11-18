PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Vollsperrung nach Unfall am Montagmorgen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Stuttgart-Flughafen/Messe musste die Bundesautobahn 8 am Montag (17.11.2025) für etwa 50 Minuten voll gesperrt werden, nachdem sich dort gegen 5.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte.

Ein 27 Jahre alter BMW-Lenker war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit einer Leitplanke kollidierte. Anschließend kam der BMW schräg auf dem linken Fahrtstreifen zum Stehen. Sowohl eine 25 Jahre alte VW-Lenkerin als auch ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem verunfallten BMW. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein Sattelzug beschädigt.

Der 27-Jährige und der 60-Jährige erlitten leichte Verletzungen die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 50.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

