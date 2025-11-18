Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Dreiste Betrüger am Werk

Ludwigsburg (ots)

Gegen 13.00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Benningen am Neckar am Montag (17.11.2025) einen Anruf. Eine Frau mit weinerlicher Stimme machte der Angerufenen glaubhaft ihre Enkeltochter zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend wurde das Telefonat durch eine angebliche Anwältin weitergeführt, die eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro zur Freilassung der Enkelin forderte. In dem Glauben ihrer Enkelin sei etwas Schreckliches widerfahren, übergab die Seniorin schließlich gegen 15.00 Uhr einem unbekannten Mann in der Langen Straße Bargeld sowie Schmuck.

Bei dem so genannten Abholer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten, ca. 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er wird als schlank beschrieben und trug eine ins Gesicht gezogene Schiebermütze.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

