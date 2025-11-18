Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnung am "Alten Sportplatz" (17.11.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Montagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am "Alten Sportplatz" eingebrochen. Im Zeittraum zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentür der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchten und durchwühlten sie diverse Zimmer und Schränke.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straße "Am alten Sportplatz" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren - für den Landkreis Konstanz unter der Tel. 07531 995-1044.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell