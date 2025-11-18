Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren an der Pumpstation geparkten Mercedes Sprinter - Polizei bittet um Hinweise (17.11.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Montag, im Laufe des Vormittags, auf der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein Mitarbeiter des Abwasserzweckverbands stellte seinen weißen Mercedes Sprinter gegen 07.45 Uhr vor der Pumpstation ab und arbeitete dort bis etwa 13.20 Uhr. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er ein graues Graffiti auf der Fahrerseite fest.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Pumpstation, die in unmittelbarer Nähe zu Bahnhof und Busbahnhof liegt beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07773 920017 beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.

