Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Radolfzeller Straße - Unbekannter Rollerfahrer touchiert 11-Jährige und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (12.11.2025)

Allensbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Mittwochmittag auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr überquerte ein 11 Jahre altes Mädchen auf Höhe der Sparkasse die Straße. Als sie den Gehweg auf der anderen Seite fast erreichte, touchierte sie ein in Richtung Konstanz fahrender Unbekannter mit einem Roller an der Wade. Die 11-Jährige stürzte daraufhin auf den Gehweg, der unbekannte Rollerfahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Ein Passant nahm sich dem Kind an und brachte es nach Hause.

Zu dem unbekannten Rollerfahrer ist lediglich bekannt, dass er komplett dunkel gekleidet war. Der Roller hatte ebenfalls eine dunkle/graue Farbe.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

