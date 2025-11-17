Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Tankstelle (14.11.2025)

Vöhrenbach (ots)

Am Freitag hat es, gegen 4 Uhr, ein Einbrecher auf eine Tankstelle an der Schützenstraße abgesehen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Ladenbereich und entwendete Waren im Wert eines hohen dreistelligen Betrags. Nach wenigen Minuten verließ der Dieb die Tankstelle zu Fuß und lief in Richtung Innenstadt davon. Dabei trug er einen blauen Plastikbeutel mit sich, in dem er die Beute verstaute. Der Polizeiposten in Furtwangen sucht nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird: Männlich, normale Statur, schwarze Bekleidung und mit einer Sturmhaube vermummt. Hinweise zu der Person, oder verdächtigten Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten, unter der Nummer 07723 / 929480, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell