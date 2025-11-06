POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Südring; Tatzeit: zwischen 04.11.2025, 17.15 Uhr und 05.11.2025, 06.20 Uhr; In einen Firmentransporter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Der angegriffene Wagen stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Straße Südring. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei hat die ...

mehr