POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Augustastraße;
Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 20.00 Uhr und 05.11.2025, 17.00 Uhr;
Vier Reifen an einem Fahrzeug zerstochen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr in einer eingezeichneten Parkfläche an der Augustastraße. Nach ersten Erkenntnissen zerstachen die Unbekannten die Reifen mit einem spitzen Hilfsmittel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
