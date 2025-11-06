PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Augustastraße;

Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 20.00 Uhr und 05.11.2025, 17.00 Uhr;

Vier Reifen an einem Fahrzeug zerstochen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr in einer eingezeichneten Parkfläche an der Augustastraße. Nach ersten Erkenntnissen zerstachen die Unbekannten die Reifen mit einem spitzen Hilfsmittel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:07

    POL-BOR: Raesfeld - Werkzeuge aus Firmentransporter entwendet

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Südring; Tatzeit: zwischen 04.11.2025, 17.15 Uhr und 05.11.2025, 06.20 Uhr; In einen Firmentransporter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Der angegriffene Wagen stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Straße Südring. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:06

    POL-BOR: Borken - Hauswand beschädigt und davongefahren

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg; Unfallzeit: zwischen 04.11.2025, 21.30 Uhr und 05.11.2025, 08.45 Uhr; Gegen eine Hauswand geprallt und im Anschluss geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Ramsdorfer Postweg in Borken. Die Unfallzeit lag zwischen Dienstagabend 21.30 Uhr und Mittwochmorgen 08.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:10

    POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zwei Jugendliche auf E-Scooter verletzt

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau-Epe, Agathastraße / Gronauer Straße; Unfallzeit: 04.11.2025, 20.20 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagabend in Gronau-Epe zwei verletzte Jugendliche zurückgelassen. Der Unbekannte befuhr gegen 20.20 Uhr die Gronauer Straße und bog in die Straße Zum Bahnhof ein. Dabei übersah er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren