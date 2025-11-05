PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hauswand beschädigt und davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg;

Unfallzeit: zwischen 04.11.2025, 21.30 Uhr und 05.11.2025, 08.45 Uhr;

Gegen eine Hauswand geprallt und im Anschluss geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Ramsdorfer Postweg in Borken. Die Unfallzeit lag zwischen Dienstagabend 21.30 Uhr und Mittwochmorgen 08.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

