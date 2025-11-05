POL-BOR: Borken - Hauswand beschädigt und davongefahren
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg;
Unfallzeit: zwischen 04.11.2025, 21.30 Uhr und 05.11.2025, 08.45 Uhr;
Gegen eine Hauswand geprallt und im Anschluss geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Ramsdorfer Postweg in Borken. Die Unfallzeit lag zwischen Dienstagabend 21.30 Uhr und Mittwochmorgen 08.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
